Après Betty McCollum mardi, voici Uzra Zeya, qui vient d’être nommée adjointe au secrétaire d’Etat à la Sécurité civile, la démocratie et les droits de l’homme. Alors qu’elle travaillait au Washington Report on Middle East Affairs, Uzra Zeya avait fait parler d’elle pour son rôle majeur dans la parution du livre « The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy » de John Mearsheimer et Stephen Wal, qui accusait notamment les Juifs américains de « mener par le bout du nez » la politique étrangère américaine au profit d’Israël. L’organisation dans laquelle elle travaillait diffusait des messages antisémites accusant les Juifs américains de double allégeance et de contrôler les médias…et affirmait même que le président John F. Kennedy avait été assassiné par le Mossad !

Avec Uzra Zeya, c’est une nouvelle citoyenne musulmane pas particulièrement philosémite qui est ainsi nommé à un poste important dans l’Administration Biden. Lors de sa campagne, Joe Biden avait promis aux musulmans américains qu’il nommerait des coreligionnaires dans tous les étages de son administration, ce qu’il applique à la lettre.

Photo State Department