Le chef de la police, soutenu dans ce sens par son ministre de tutelle sortant, Omer Bar Lev, a procédé à des nominations de hauts-gradés avant qu’Itamar Ben Gvir ne s’installe dans le fauteuil de ministre.

En tant que ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir aura autorité de signature sur ces nominations. Kobi Shabtaï a décidé de profiter du temps qui lui restait avant que cela ne soit le cas pour nommer certains de ses proches à des postes-clés de la police.

Ben Gvir s’est tourné vers la conseillère juridique du gouvernement afin qu’elle annule ces nominations prises dans un contexte problématique.

Dans sa décision, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara a reconnu que la démarche était sensible et que de telles nominations sous un gouvernement de transition pouvaient présenter des difficultés juridiques. Néanmoins, les nominations ayant été entérinées, elle a décidé de ne pas s’ingérer et de ne pas les annuler.

Cet épisode a refroidi les relations entre le futur ministre Ben Gvir et le chef de la police Shabtaï qui vont être amenés à travailler en étroite collaboration dès que le gouvernement sera formé.