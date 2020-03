Selon toutes les personnes impliquées, les négociations avancent de manière positive en vue de la formation d’un gouvernement d’urgence nationale. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, Benny Gantz et Gaby Ashkenazy se sont réunis à plusieurs reprises depuis samedi soir et l’atmosphère est même très détendue si l’on en croit certaines sources. Il reste encore cependant des points d’achoppements sérieux tels que l’identité du (ou de la) ministre de la Justice. Il devrait être attribué à une personne de la profession, extérieure à la classe politique ou à un député ayant l’assentiment des deux grands partis. Par ailleurs, ‘Hossen LeIsraël a indiqué être prêt à renoncer au ministère des Affaires étrangères mais en échange du ministère de la Santé, au profit d’un professionnel également, ce à quoi s’oppose de manière catégorique le rav Yaakov Litzman, actuel titulaire.

Mais la partie la plus difficile pour Binyamin Netanyahou sera sans aucun doute de résoudre la quadrature du cercle concernant le bloc de droite: une fois réglé la répartition paritaire des ministères entre ‘Hossen LeIsraël et le bloc de droite, le Premier ministre va devoir choisir lesquels parmi les 28 ministres actuels de sa coalition occuperont les 15 postes dévolus au Likoud et à ses partenaires!!!

Parmi ceux qui sont quasi certains de rester à leur poste ou d’obtenir un autre ministre ont trouve notamment Israël Katz, Guilad Erdan, Yariv Levin, Miri Reguev, Amir Ohana ou encore Yoav Galant. Arie Dery est quasi-certain également de retrouver son ministère de l’Intérieur mais par contre, Nir Barkat n’est pas certain du tout d’entrer au ministère des Finances qui lui avait été promis par Binyamin Netanyahou dans le cas d’un gouvernement de droite. Israël Katz mais aussi Naftali Benett se montrent intéressés par ce poste!

Parmi les ministres du Likoud qui attendent aussi une nomination et qui sont des proches de Binyamin Netanyahou: Tsahi Hanegbi, Youval Steinitz, David Amsallem, Gila Gamliel, Yeev Elkin, Avi Dichter, David Bittan, Tsipi Hotovely ou encore Ofir Akounis. Guidon Saar ne fait pas partie des noms qui circulent pour un ministère. Pour le ministère de l’Intégration et de l’Alya, il était prévu pour Gadi Yabarkan (Likoud) mais le ralliement à ‘Hossen LeIsraël de Penina Tamano-Shatta pourrait changer la donne.

Il existe aussi des frictions au sein de ministres du Likoud pour certains ministères, par exemple entre Guilad Erdan, qui souhaite conserver le ministère de la Sécurité intérieure alors qu’il est visé par Miri Reguev qui abandonnera la Culture et les Sports au profit de ‘Hossen LeIsraël.

Parmi les ministères qui seront cédés par la coalition actuelle à ‘Hossen LeIsraël: Défense, Communications, Culture et Sports, Agriculture, Protection de l’environnement, Economie.

Dans l’entourage de Binyamin on envisage notamment de nommer des ministres pour une moitié de législature, en rotation afin de satisfaire un maximum de membres.

Encore des moments difficiles en vue pour le chef du Likoud…

