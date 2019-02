La grave agression dont a été la victime le rav Gavriel Davidovitz, Grand rabbin d’Argentine, a provoqué de nombreuses réactions dans toute la classe politique en Israël.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré : « J’adresse mes vœux de prompt et complet rétablissement au Grand rabbin d’Argentine, le rav Gavriel Davidovitz, ainsi qu’à son épouse (qui a été attachée pendant que son mari était roué de coups). Nous ne devons pas laisser l’antisémitisme relever la tête. Je condamne avec forces tous les récents actes antisémites et appelle la communauté internationale à agir avec force contre ce fléau ».

Le député Haïm Yalin (ex-Yesh Atid), lui-même originaire d’Argentine et président du groupe Israël-Argentine à la Knesset a déclaré : « Ayant grandi dans le même quartier où le rav Davidovitz a été attaqué, j’exprime mon horreur après l’agression dont il a été l’objet. Je lui souhaite un prompt rétablissement et j’exprime toute ma solidarité à la communauté juive d’Argentine. J’avais rencontré le rav Davidovitz ainsi que des représentants de la communauté juive au mois de juillet dernier dans le but d’élaborer un programme pour renforcer les liens entre Israël et cette communauté. Cette agression doit être le déclencheur d’une action du gouvernement israélien envers les Juifs d’Argentine ».

Le ministre de l’Intérieur Arié Dery : « L’antisémitisme relève une nouvelle fois la tête en Europe, aux Etats-Unis, et maintenant en Argentine. Je demande au gouvernement argentin d’employer tous les moyens pour mettre la main sur les agresseurs et protéger la communauté juive ».

Guidon Saar (Likoud) : « Je souhaite une rapide guérison au rav Davidovitz. L’agression dont il a été la victime ainsi que son épouse à leur domicile. Il s’agit d’un acte antisémite très grave. J’espère que les autorités argentines arrêteront et châtieront rapidement les auteurs ».

Benny Gantz (Hossen LeIsraël) : « Prompt rétablissement au rav Davidovitz. Nous combattrons avec détermination l’antisémitisme qui relève la tête dans le monde. Le sang juif ne doit pas être versé impunément ».

Avigdor Lieberman (Israël Beiteinou) : « Lorsqu’une nouvelle vague d’antisémitisme se répand dans le monde, les Juifs de Diaspora doivent se souvenir que leur unique foyer national se situe en Israël. L’agression dont a été victime le rav Gavriel Davidovitz rappelle les jours les plus sombres de l’Histoire juive…. ».

Amir Peretz (Parti travailliste) : « Peu importe les circonstances de cette agression. La remontée de l’antisémitisme en Argentine et dans le monde est un phénomène intolérable. Le gouvernement doit demander aux autorités argentines d’agir avec rapidité et détermination. Nous devons tout faire pour assurer la sécurité des Juifs partout dans le monde ».

Itshak Hertzog (Directeur de l’Agence juive) : « J’adresse tous mes vœux de prompt rétablissement au rav Gavriel Davidovitz, Grand rabbin d’Argentine, ainsi qu’à son épouse. Il faut combattre sans merci ces rebuts de l’humanité qui haïssent les Juifs. L’Agence juive, avec le gouvernement israélien et d’autres organisations juives mèneront ensemble le combat international contre ce fléau qui relève une nouvelle fois la tête de manière particulièrement inquiétante».

Mardi matin, l’hôpital de Buenos-Aires où est soigné le rav Davidovitz a fait savoir que son état s’était un peu amélioré.

