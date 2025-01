D’après le rapport, 156 greffes de rein provenant de donneurs décédés ont été réalisées, soit une augmentation de 7,5 %, et 313 greffes de rein provenant de donneurs vivants, marquant une hausse de 5,3 %. Les données font également état de 89 greffes de foie, dont 9 chez des enfants, 36 transplantations cardiaques, 53 greffes de poumons et 780 greffes de cornée.

Le programme « Crossover », qui aide à trouver des donneurs compatibles, a permis d’aboutir à 55 transplantations rénales croisées – 20 croisements entre couples et 3 croisements plus complexes. La coopération internationale avec Chypre et la République tchèque a en outre permis à 7 patients israéliens de recevoir une greffe de rein.