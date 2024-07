Noga Weiss a été otage du Hamas pendant 50 jours. Elle a été libérée lors de l’accord conclu au mois de novembre dernier.

Noga vient de terminer le cours de sous-officier avec le prix d’excellence. Elle a déclaré: ”Beaucoup de pensées m’ont traversé l’esprit depuis l’instant où j’étais persuadée que je ne ferai jamais l’armée jusqu’au moment où je me suis sentie sûre de la place où je me trouve et j’ai compris que je voulais gagner face à moi-même et face à eux. Tout au long de la formation, je me suis sentie plus entière avec ma décision et aujourd’hui je termine le cours avec la sensation d’avoir gagné. Je suis émue de penser à l’avenir, aux soldats sur lesquels je pourrais avoir une influence”.

Noga, 18 ans, a été enlevée de chez elle, dans le kibboutz Beeri où elle vivait avec sa famille. Son père a été assassiné. Sa mère a aussi été enlevée puis libérée avec elle.

Elle avait raconté son enlèvement quelques mois après sa libération. Ce samedi noir, elle a réussi à se cacher dans des buissons après avoir fui l’abri duquel sa mère a été enlevée. ”Alors que j’étais cachée, un terroriste m’a repérée, il m’a tiré et m’a assise par terre. Autour de moi il y avait quatre terroristes, tous pointaient leur kalachnikov sur moi et à côté gisaient les corps de personnes que je connaissais. Puis ils m’ont mise dans une voiture et nous sommes arrivés à Gaza, la foule, des enfants, des adultes qui crient et s’extasient, ils entrent leurs mains dans la voiture pour me tirer les cheveux. Je n’ai pas compris pourquoi ils ne me tiraient pas dessus tout simplement”.

Quelques semaines plus tard, Noga retrouve sa mère. Le terroriste qui la surveillait l’a faite venir parce qu’il voulait lui demander la main de Noga. Il lui a expliqué que tout le monde serait libéré et qu’elle resterait avec lui, qu’elle serait sa femme et qu’elle lui donnerait des enfants. La mère de Noga a catégoriquement refusé de donner son accord. Noga raconte que pendant les jours qui ont séparé cet instant et sa libération, elle pensait chaque jour qu’elle allait être exécutée.