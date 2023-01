L’hiver n’est toujours pas installé en Israël. Aux températures anomarlement élevées s’ajoutent de faibles voire inexistantes précipitations.

Ainsi, l’autorité de l’Eau a publié aujourd’hui (dimanche) les mesures du Lac de Tibériade. Le niveau du lac a augmenté d’un demi-centimètre ces derniers jours mais il a diminué de 2 centimètres depuis le début du mois de janvier. Il s’agit du niveau le plus bas pour un mois de janvier depuis 1964.

Depuis le 1er octobre dernier, le niveau du Lac de Tibériade a baissé de 54 centimètres.

Le niveau du Lac de Tibériade est en permanence scruté. En effet, de lui dépend l’approvisionnement en eau pour les besoins du pays, notamment l’agriculture. Et le fait qu’Israël soit devenu fournisseur d’eau pour la Jordanie ajoute à son importance.

Ce qui tend à dédramatiser cette situation est le lancement, il y a un mois du plus grand projet d’infrastructure hydraulique, qui devrait permettre à Israël de ne jamais manquer d’eau.

L’idée était apparue il y a cinq ans lorsque le ministre des Infrastructures de l’époque, le Dr Youval Steinitz, avait lancé un projet de grande envergure qui a abouti le mois dernier, afin que le pays ne manque plus jamais d’eau. Après cinq années consécutives de sécheresse, le niveau du Lac de Tibériade était descendu à celui de la »ligne noire », soit celui où il est impossible de tirer de l’eau depuis le lac.

Le ministre Steinitz avait alors lancé un projet dont l’objectf était de remplir le Lac de Tibériade de manière artificielle pour éviter que son niveau ne baisse de manière dramatique. Il estimait que c’était la seule solution pour que les ressources en eau soient toujours suffisantes pour l’agriculture, pour tenir les engagements d’Israël envers la Jordanie et pour maintenir l’attrait touristique du Lac et de ses alentours.

La solution trouvée est celle de créer un flux d’eau vers le nord, en utilisant de l’eau dessalée de la Méditerranée pour alimenter le Lac de Tibériade, pour un volume annuel maximal de 120 millions de m3 d’eau. La première phase du projet comprend un pipeline d’environ 30 kilomètres de la zone de la station d’Eshkol à la périphérie de Nahal Tsalmon. Dans la deuxième partie du projet, qui sera achevée dans les années à venir, 4 stations de pompage et des étangs seront construits dans la région de Rosh Haayin, qui ensemble permettront l’acheminement de l’eau excédentaire des nouvelles installations de dessalement, des forages et d’autres sources vers le nord, et ceci également par le pipeline national existant.

Près de cinq ans après le début de sa construction, la compagnie nationale des eaux Mekorot et l’Autorité de l’eau ont lancé à la fin du mois de décembre dernier, ce qui est le plus grand projet d’infrastructure hydraulique de ce type dans le nord d’Israël. Son coût est estimé à plus de 900 millions de shekels et sera au bout du compte répercuté sur la facture des consommateurs.

Yehezkel Lipshitz, le directeur de l’Autorité de l’eau, s’était réjoui de ce lancement: »Le projet que nous lançons aujourd’hui prouve qu’Israël est leader dans la réflexion innovante et la mise au point de solutions originales pour faire face aux défis du changement climatique. Cela garantit un approvisionnement durable en eau, la préservation des ressources naturelles d’Israël et du Lac de Tibériade comme réservoir stratégique de l’Etat. Nous inaugurons aujourd’hui un système unique, qui va créer un flux en sens inverse du pipeline national historique. Ainsi, nous préservons le Lac de Tibériade et nous pourrons continuer à gérer les sources d’eau de manière optimale ».

Le système sera utilisé en fonction des besoins en eau et des décisions gouvernementales – comme par exemple celle de la quantité d’eau livrée à la Jordanie. Il procure un avantage économique et stratégique à Israël.

D’après les évaluations et malgré les faibles précipitations pour l’instant, ce système ne devrait pas être utilisé cette année de manière permanente.