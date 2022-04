La fin de cette semaine s’annonce tendue pour les forces de l’ordre. En effet, ce sera le Seder de Pessah mais aussi le deuxième vendredi du Ramadan et le samedi de la cérémonie du feu sacré pour les chrétiens orthodoxes. Tous ces événements se dérouleront dans un contexte sécuritaire déjà pesant et des menaces concrètes d’attentats de la part des mouvements terroristes palestiniens.

A Jérusalem, ce ne sont pas moins de 3000 policiers qui sont répartis dans toute la ville et notamment dans la vieille ville, pour prévenir toute action terroriste ou trouble à l’ordre public. Ces dernières semaines ont été marquées par des émeutes quasi-quotidiennes, le soir, Porte de Damas. Les policiers ont été pris violemment à parti par de jeunes arabes sur place: jets de pierre, de morceaux de verre, de projectiles incendiaires. Certains hommes des forces de l’ordre ont été blessés et la police a procédé à plusieurs arrestations. Depuis deux jours, elle constate que les lieux sont plus calmes mais reste néanmoins parée à tout nouvel embrasement en raison, notamment, des appels du Hamas à se venger vendredi des »occupants juifs qui envahissent Al Aqsa » ou des opérations militaires qui se poursuivent à Djénine.

Cette année sera commémoré le 20e anniversaire du terrible attentat de l’Hôtel Park à Natanya, suvenu un soir de Seder et qui avait fait 30 victimes

Dans le reste du pays, les forces de sécurité sont également aux aguets. Les attentats meurtriers qui ont frappé les villes israéliennes du centre du pays ont montré que le danger pouvait survenir partout. De plus, cette année sera commémoré le 20e anniversaire du terrible attentat de l’Hôtel Park à Natanya, suvenu un soir de Seder et qui avait fait 30 victimes. Une scène d’horrreur qui demeure gravée dans tous les esprits.

Les services de renseignement et les forces de l’ordre redoutent que des terroristes aient envie de copier cet attentat et ont donc renforcé la sécurité autour des hôtels du pays mais aussi des lieux de loisirs et de promenade des Israéliens, pour toute la fête de Pessah. Parallèlement, la police appelle la population à ne pas céder à la peur et à sortir sans aucune hésitation, partout où elle le souhaite pendant Hol Hamoed.

Les opérations de repérage des Palestiniens entrés clandestinement sur le territoire israélien se poursuivent, à côté d’un renforcement des forces le long de la ligne verte et notamment aux endroits où la barrière de sécurité est endommagée.

Demain, jeudi, le ministre de la Défense, Benny Gantz, tiendra une réunion d’évaluation de la situation afin de décider d’un bouclage des territoires palestiniens pendant la fête. Aujourd’hui déjà, la région de Djénine est totalement bouclée, depuis les attentas meurtriers de ces dernières semaines. La question que se posent les forces de sécurité est celle de savoir si ce bouclage est encore efficace et nécessaire. Tous les jours, les forces de Tsahal mènent des opérations d’arrestation dans cette région. Cette nuit, elles ont arrêté un des cadres du Djihad islamique. Ces missions de l’armée sont menées également dans le sud de la Judée-Samarie, dans le Goush Etsion. Du côté de Hevron, un Palestinien qui jetait des bouteilles incendiaires sur les soldats a été blessé.