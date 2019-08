Le président de Meretz et chef du Camp Démocratique a émis des propos très offensants à l’encontre du rav Shemouel Eliyahou, Grand rabbin de Safed, le traitant notamment de « raciste »: « C’est l’homme qui s’est prononcé contre la vente de logements aux Arabes (dans les localités entièrement juives), qui incite contre les homosexuels, contre les filles-soldates et contre les juges. Mais Shemouel Eliyahou (ndlr: l’absence du titre ‘rav’ est dans le texte publié par Horowitz) n’est pas seulement un simple raciste. C’est un raciste qui a une fonction. Il est profondément impliqué dans la tambouille politique du parti Yamina. Ayelet Shaked a eu besoin de sa bénédiction pour devenir présidente de ce parti d’extrême-droite ».

Face à cette grossière attaque ad hominem, le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a très vivement réagi: « Vous qui avez publié des louanges sur Abou Mazen, le négationniste de la Shoah et le meurtrier de Maalot, vous qui appelez au dialogue avec le régime assassin de Gaza, vous qui appelez à la tolérance et à l’indulgence envers nos pires ennemis, combien n’est-il pas surprenant que vous ayez choisi de vous attaquer à vos propres frères pour grappiller quelques voix (…) Contrairement à vous, le rav Shemouel Eliyahou est empreint d’amour d’Israël, inconditionnellement, 24h/24h et 7 jours/7 jours. Il donne des cours, dirige des cérémonies, répond à des questions, rapproche les Juifs, conseille, étreint et éclaire, sans politique. Je lui rend hommage. Le peuple d’Israël lui rend hommage. C’est de l’amour pur d’Israël. Honte à vous, Nitzan Horowitz!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90