Déjà avant la formation du gouvernement, Nir Orbach (Yamina) avait été identifié comme celui qui pourrait faire tout échouer. Jusqu’à la dernière minute, il avait hésité à y aller et on se souvient qu’Ayelet Shaked avait dû s’entretenir avec lui entre quatre yeux afin de ne pas compromettre la signature des accords de coalition.

Depuis, il a fait contre mauvaise fortune bon coeur et il a semblé assumer son choix de participer à une coalition avec les partis de gauche et Ra’am.

Rappelons que Nir Orbach est un proche de Bennett, ils se connaissent bien puisque le premier était le directeur du parti Habayit Hayehoudi lorsque le second en était le chef.

Il y a bien eu quelques épisodes lors desquels Orbach a exprimé son mécontentement depuis la formation du gouvernement. Il y a quelques semaines, il a même posé un ultimatum à Bennett en énumérant des décisions qui, si elles n’étaient pas prises, le pousseraient à démissionner.

Certaines de ces demandes avaient reçu une réponse positive, pour d’autres, rien n’a encore été fait.

L’attitude des chefs de la coalition vis-à-vis des Arabes sera-t-elle la goutte d’eau qui fera déborder le vase? Depuis hier, les proches d’Orbach témoigne de son exaspération. Il aurait signifié qu’il ne pouvait plus cautionner un gouvernement qui avait désormais l’habitude de tout céder aux Arabes. Il aurait affirmé que si les sommes avancées pour que Rinawie Zoabi reste dans la coalition, s’avéraient exactes et étaient transférées, alors il démissionnerait.

Au sein de la coalition on a décidé de prendre ces menaces au sérieux, pour ne pas revivre un épisode Silman ou Rinawie Zoabi. Des négociations devraient donc être entamées avec Orbach pour éviter qu’il ne déstabilise la coalition déjà fragile.