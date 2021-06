Dans une longue lettre, le député Nir Orbach a annoncé qu’il votera en faveur du gouvernement Benett-Lapid. Dans son message, il amène toute une série de justificatifs après-coup, notamment que « droite et gauche sont capables de gouverner ensemble », et concernant l’alliance avec le parti Ra’am il écrit : « Entre l’ébranlement de l’Etat et un gouvernement avec Mansour Abbas j’ai choisi ce qui est dans l’intérêt de l’Etat »…

Son annonce a entraîné de nombreuses réactions, certaines très virulentes.

Le député Chlomo Karhi (Likoud) : « C’est une honte ! Il a trompé, menti, leurré, trahi la confiance et les intérêts de ses électeurs qui sont aujourd’hui très inquiets de l’arrivée de ce gouvernement dangereux d’extrême gauche. Contre le Néguev, contre le repeuplement juif, contre la Torah d’Israël, contre le caractère juif de l’Etat d’Israël et en faveur de la dictature du système judiciaire. Il a eu droit à des manifestations de soutien du mouvement des drapeaux noirs ! »

Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) a été encore plus incisif : « …C’est un arrogant, un effronté, un menteur et un homme qui court après les honneurs et les postes… ». Le député accuse aussi Nir Orbach d’avoir ignoré « avec insolence » les appels des rabbins et d’autres dirigeants sionistes-religieux « qui se sentent aujourd’hui trahis, brisés et offensés ».

Photo Avshalon Sassoni / Flash 90