Nir Barkat, député du Likoud, pose problème à la comptabilité de la Knesset. Ce matin il est passé devant la commission des salaires de la Knesset pour évoquer le sujet de son refus de prendre un salaire pour son travail de député.

Nir Barkat, rappelons-le, a, dès son élection, écrit une lettre au comptable de la Knesset pour lui signifier qu’il n’accepterait pas plus que 1 shekel par an comme salaire. Barkat étant millionnaire, il refuse de se faire payer pour son travail de député. Il avait également agi de la sorte lorsqu’il était maire de Jérusalem.

»Mon père m’a fait une bénédiction quand j’étais jeune, il m’a souhaité de payer beaucoup d’impôts à l’Etat et de mériter de servir le public pour 1 shekel par an. D ieu merci, sa bénédiction s’est réalisée. J’ai expliqué aux membres de la commission que je n’avais pas l’intention de toucher un salaire de député et qu’il s’agit pour moi d’un mérite fondamental que de servir le public. L’argent public est sacré pour moi. Je remercie les membres de la commission des salaires de Knesset et je suis persuadé qu’ils accepteront ma demande », a déclaré Nir Barkat.

En effet, la comptabilité de la Knesset souhaiterait que Barkat prenne l’argent qui lui revient, ne sachant pas comment l’utiliser. En tout, ce sont deux millions de shekels accumulés depuis qu’il est député, qui sont dans la caisse et destinés au député et que celui-ci refuse de prendre. Compte-tenu des contraintes des règles comptables, pour le moment, cet argent ne peut servir à autre chose. Les services comptables de la Knesset devraient plancher sur la question afin de trouver une solution dans les prochains jours.