Le député Nir Barkat a son explication sur le départ de Gideon Saar du Likoud, alors qu’il avait toujours assuré qu’il ne quitterait jamais ce parti. Pour l’ancien maire de Jérusalem, Gideon Saar a non seulement constaté que sa place actuelle au sein du Likoud n’était pas brillante, que les prochaines primaires ne lui seraient pas particulièrement favorables mais il a surtout vu les sondages internes qui montrent qu’il n’aurait aucune chance de succéder un jour à Binyamin Netanyahou à la tête du parti…face à Nir Barkat lui-même !

En effet, un sondage réalisé par l’institut Direct Polls auprès des adhérents du Likoud indique que lors de primaires pour la succession de Binyamin Netanyahou, Nir Barkat obtiendrait 31,8%, devançant largement Gideon Saar (21,5%), Israël Katz (7,8%) Yuli Edelstein (2,1%) et Miri Reguev (2,1%). Et au second tour, Nir Barkat l’emporterait largement face à Gideon Saar par 50% des voix contre 27% à Gideon Saar.

Pour Nir Barkat, cette raison est la seule pour laquelle l’ancien ministre a quitté le Likoud, et que tout le reste ne sont que des explications secondaires invoquées par Saar.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90