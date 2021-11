Le député Nir Barkat (Likoud) a évoqué l’annonce de la ministre des Transports Meirav Michaeli de vouloir abandonner le projet du funiculaire du Kotel : « L’opposition à ce projet que j’ai initié comme maire de Jérusalem démontre un manque de compréhension élémentaire. Dans l’accessibilité à la Vieille ville de Jérusalem, il s’agit d’une erreur historique. Sur le plan topographique et au vu des découvertes historiques dans l’ancienne Jérusalem, il est impossible d’élargir les rues, d’édifier des passerelles ou de creuser des tunnels souterrains. La seule solution pour faciliter l’accessibilité aux sites touristiques et religieux est l’aménagement de funiculaires qui serviront juifs, musulmans et chrétiens, les touristes comme les habitants de la Vieille ville. Quiconque s’oppose à ce funiculaire s’oppose en fait à l’arrivée de nombreux touristes dans les années à venir. Mais il s’agit aussi d’une nouvelle capitulation face aux menaces des Palestiniens qui veulent empêcher des millions de personnes venues du monde entier de constater de leurs propres yeux le lien du peuple juif à sa capitale éternelle « .

Photo Hada Parush / Flash 90