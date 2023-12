Dès l’ouverture de la réunion du cabinet ministériel, le ministre de l’Economie, Nir Barkat, a critiqué une fois de plus le comportement du gouvernement, dont il est membre. Il a déclaré : « Il y a 133 Israéliens enlevés à Gaza par le Hamas. Pendant qu’ils sont là-bas, l’État d’Israël continue de transférer des marchandises et du carburant au Hamas ». Il a ajouté : « D’une main, l’État d’Israël combat le Hamas et de l’autre, il envoie des centaines de camions chaque jour, ce qui prolonge la vie du Hamas et lui permet de continuer à combattre nos soldats. C’est absurde ». Estimant qu’aucun pays n’avait agi ainsi en temps de guerre, il a demandé que ‘cela cesse aujourd’hui’. La semaine dernière, Barkat avait déjà critiqué la gestion de la guerre, estimant qu’Israël était ‘trop gentil’ et qu’il commettait une erreur en cédant aux pressions extérieures, “même si elles venaient de ses meilleures amis”.