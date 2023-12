Le ministre de l’Economie, Nir Barkat, a émis ce matin (dimanche) une critique sur la manière dont était gérée la guerre à Gaza.

Avant d’entrer en conseil des ministres, il a déclaré: ”Je suis inquiet. Hélas, nous sommes trop gentils et nous avons trop de considérations pour les exigences extérieures. Il est inconcevable que nous mettions nos soldats en danger, que nous les laissions exposés, sans avoir bombardé auparavant. La soumission à toutes les pressions extérieures, même si elles viennent de nos meilleurs amis, est une grave erreur que nous payons très cher. Notre rôle en tant que gouvernement israélien, est d’abord et avant tout de nous soucier des intérêts vitaux de l’Etat d’Israël. Aucune pression extérieure ne doit nous entrainer à faire des renoncements”.

En ouverture du conseil des ministres, Binyamin Netanyahou, a évoqué cette question et tenu à préciser sa position: ”J’ai pu voir des publications erronées selon lesquelles les Etats-Unis ont empêché et empêche Israël de procéder à des opérations dans la région. C’est faux. Israël est un Etat souverain. Nos décisions relatives à la guerre sont basées sur des éléments opérationnels que je ne développerai pas. Elles ne sont pas dictées par des pressions extérieures. La décision sur la manière dont les forces sont utilisées est prise de manière indépendante par Tsahal et par personne d’autre”.

Le ministre Barkat n’a pas été convaincu et a déclaré lors du conseil des ministres que les bombardements de l’armée de l’air ont diminué ”drastiquement” et il a ajouté: ”Les soldats sont envoyés comme de la chair à canon dans des bâtiments piégés. Rien ne peut justifier de mettre en danger la vie de nos soldats au nom d’une éthique imaginaire. Dans les faits, cela revient à protéger les terroristes et à mettre en danger la vie des combattants. Et le résultat est que des soldats meurent. C’est une façon négligente de faire la guerre”.

L’armée, de son côté, justifie ses choix par le fait que certaines cibles sont inatteignables par les airs d’une part et par le fait qu’en réduisant ses bombardements, elle cherche à protéger, au contraire, la vie des soldats mais aussi des otages.