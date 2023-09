Un moment symbolique s’est déroulé cette nuit (lundi à mardi) à New York. C’est le ministre israélien de l’Economie, Nir Barkat, qui a eu l’honneur de clôturer les transactions à Wall Street.

Pour l’occasion plusieurs drapeaux d’Israël avaient été affichés dans la salle de la bourse.

הבורסה בניו-יורק נצבעה הלילה בכחול-לבן 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇺🇸🇺🇸🇺🇸

צפו בכבוד המיוחד שקיבלה הלילה מדינת ישראל בבורסה הגדולה בעולם, שם היה לי הכבוד לנעול את המסחר בטקס מרשים וחגיגי ששודר למאות מיליונים בכל העולם. כמשקיע לשעבר אני אומר לכל המשקיעים באמריקה – השקעה בישראל היא ההשקעה הטובה ביותר… pic.twitter.com/RCOCXppxa2 Advertisement — ניר ברקת (@NirBarkat) September 19, 2023

Barkat a partagé la vidéo sur son compte X avec comme commentaire: ”La bourse de New York aux couleurs bleu et blanc! Regardez l’honneur que l’Etat d’Israël a reçu cette nuit dans la plus grande bourse au monde. J’ai eu l’honneur de fermer les transactions lors d’une cérémonie impressionnante et festive qui a été retransmise à des centaines de millions de personnes dans le monde. En tant qu’investisseur dans le passé, je dis à tous les investisseurs aux Etats-Unis: l’investissement en Israël est le meilleur investissement possible. Ceux qui investissent en Israël y gagnent beaucoup!”.