Le futur ancien maire de Jérusalem a décidé de contrer à sa manière ce boycott. Dans un petit film, on le voit désespérément chercher un logement pour un week-end en famille dans le Goush Etsion, sans succès, tout est complet. Même ses relations ne peuvent pas l’aider… Le message est clair: avec ou sans Airbnb, l’économie de Judée-Samarie se maintiendra. La vidéo a rencontré un franc succès.

Nir Barkat n’en est pas à son coup d’essai en matière de hasbara: il y a quelques jours, il a également publié une vidéo destinée aux chefs d’Etat occidentaux sur la nécessité de condamner le Hamas et les tirs de roquettes sur Israël. Traduite en français et diffusée par sa conseillère Tamar Abessira, elle a été vue 22000 fois et partagée 660 fois en quelques jours seulement.

Il a bien voulu répondre à nos questions sur cette nouvelle casquette qui le lance incontestablement dans la cour politique nationale, dans laquelle il compte désormais jouer un rôle important.

Le P’tit Hebdo: Qu’avez-vous pensé à l’annonce de la décision d’Airbnb?

Nir Barkat: Je me suis dit quelle insolence! Le boycott est un acte très grave et qui est illégal. De plus, cette décision porte un fond d’antisémitisme qui ne peut que nous horripiler. J’espère vraiment qu’Airbnb reviendra sur sa décision.

Lph: Pourquoi avez-vous jugé utile de réagir ?

N.B.: BDS tente de nous nuire sans relâche. En tant que maire de Jérusalem, j’ai été témoin de nombre de leurs actions. Il nous est arrivé de devoir changer de fournisseur ou d’entreprise pour des grands travaux sous la pression de BDS. A vrai dire, cela ne nous touchait que marginalement, nous trouvions la parade. Mais il ne faut pas non plus ignorer l’influence de ce boycott lorsqu’il touche des petits entrepreneurs. Dans le cas d’Airbnb, ce sont 200 familles qui risquent de voir leurs revenus diminuer. Nous ne pouvons pas les laisser seules. Nous ne pouvons pas accepter que des éléments perturbateurs mettent à mal le bien-être économique de nos petits entrepreneurs. En tant qu’Israélien, pour qui chaque parcelle du territoire compte, y compris, évidemment, la Judée-Samarie, je me devais d’aller là où le BDS veut nous atteindre.

Lph: Le message de cette vidéo est-il destiné au monde ou aux Israéliens?

N.B.: Il s’adresse aux Israéliens, pour leur signifier que nous devons contrebalancer ces tentatives de boycott. Que les boycotteurs sachent qu’ils nous trouveront sur leur chemin. Nous devons renforcer économiquement la Judée-Samarie.

Il s’adresse aussi au monde, pour qu’il comprenne qu’avec ou sans Airbnb, malgré les efforts maléfiques déployés par le BDS, le tourisme en Israël augmente. Je le vois à Jérusalem, mais c’est vrai partout ailleurs. Les boycotteurs ne nous touchent pas, dans la plupart des cas, mais nous ne les laisserons pas porter atteinte ponctuellement à des acteurs économiques moins armés contre eux. En clair, nous leur signifions que sur le terrain nous ferons tout pour que le résultat obtenu soit le contraire de celui qu’ils recherchent.

Lph: Votre message vidéo sur le Sud du pays a été largement diffusé. Pourquoi là encore avoir pris une telle initiative?

N.B.: Ces sujets de hasbara me tiennent très à cœur et dans la carrière politique nationale à laquelle je me destine aujourd’hui, ils occuperont une place de choix. Par ma fonction de maire de Jérusalem, j’ai acquis également une grande expérience internationale. Etre sur le terrain, en langue anglaise, appeler les dirigeants du monde entier à prendre les bonnes décisions, leur présenter la réalité sous un autre angle, voilà comment nous pouvons influencer.

Lph: Pour finir, dans quel état d’esprit quittez-vous votre fauteuil de maire?

N.B.: Avec un sentiment de satisfaction. Pendant dix ans, nous avons fait avancer Jérusalem. Je veux me servir de ces succès pour aider au développement de tout notre pays maintenant, du Neguev à la Galilée en passant par la Judée-Samarie. Je me dirige maintenant vers des objectifs nationaux aux côtés de notre premier ministre qui mène une action admirable et pour laquelle je veux mettre mes forces à disposition.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

