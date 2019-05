Le Centre Simon Wiesenthal a décidé de récompenser l’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Nikki Haley. Lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Chicago, le rabbin Marvin Hier lui a remis l’Humanitarian Laureate Award, la plus importante distinction accordée par le CSW, pour « son courage et sa compassion dans la défense globale des droits de l’homme et de l’Etat d’Israël en particulier». Le rabbin Marvin Hier est le fondateur du centre Simon Wiesenthal et du Musée de la tolérance à Los Angeles. Il avait eu l’honneur de prononcer un discours lors de la cérémonie d’investiture du président Donald Trump, et avec courage, avait prononcé la célèbre phrase « Si je t’oublie ô Jérusalem… ».

Dans son intervention, il a rappelé l’action de Nikki Haley durant son mandat à l’ONU, citant toute une série de déclarations historiques, de votes cruciaux en faveur d’Israël et ses critiques acerbes contre l’ONU pour son attitude partiale et ouvertement hostile à l’Etat juif.

Bien qu’elle ait démissionné et qu’elle soit entrée dans le secteur privé, Niki Haley n’a pas pour autant cessé de s’intéresser à la situation d’Israël. Au début du mois de mai, lors de la nouvelle flambée de violence provoquée par les organisations terroristes, elle a partagé sur son compte Twitter une vidéo diffusée par le porte-parole de Tsahal montrant des civils israéliens se précipitant vers les abris au son des sirènes. Dans son commentaire, Nikki Haley a attaqué la communauté internationale pour sa passivité et son manque de soutien à Israël face au terrorisme : « S’il s’était agi d’un autre pays attaqué, la communauté internationale aurait vivement réagi. Aucun pays n’accepterait d’être ainsi attaqué sans réagir durement. Alors pourquoi Israël devrait-il se laisser faire ? ».

L’ancienne ambassadrice s’est dit très touchée par cette distinction remise par le Centre Wiesenthal.

