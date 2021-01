L’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu, Nikki Haley a annoncé jeudi la création d’une structure politique dont l’objectif affiché sera de permettre au GOP de reconquérir le Congrès lors des élections de « mid-term » en 2022. Mais il est plus que probable que cette structure pourra lui servir de tremplin pour la course à l’élection présidentielle de 2024. Lors de son annonce, elle a déclaré que l’objectif de cette organisation de « think tank » (laboratoire d’idées) sera de renforcer les valeurs conservatrices, telles que le capitalisme, la liberté, la liberté religieuse et la sécurité des Etats-Unis, des thèmes chers au Parti républicain. La popularité de Nikki Haley au sein du Parti républicain est en hausse constante. Celle qui fut gouverneure de l’Etat de Caroline du Sud est aussi une fervente amie et partisane de l’Etat d’Israël et durant son mandat aux Nations-Unies elle a défendu becs et ongles l’Etat juif.

Photo Hadas Parush / Flash 90