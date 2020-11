L’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu Nikki Haley a dénoncé la politique de censure très sélective appliquée par Twitter. Au bas d’un post qu’elle avait publié quant aux fraudes qui se sont produites dans les votes postaux lors de l’élection présidentielle américaine, Twitter avait rajouté la petite phrase « This claim about election fraud is disputed » (« Cette affirmation quant à des fraudes électorales est controversée »), commentaire que le réseau social rajoute ou non à des posts selon ses préférences politiques. Nikki Haley s’est alors demandée pour quoi ce même Twitter n’avais pas daigné rajouter cette petite réflexion après un post négationniste publié le 20 octobre dernier par l’ayatollah Ali Khamenei qui écrivait : « La question est de savoir pourquoi est-ce un crime de mettre l’Holocauste en doute ? Pourquoi quiconque écrit à propos de ces doutes devrait être emprisonné alors qu’en même temps on laisse impuni ceux qui insultent le Prophète Mohammed ? »

« Après cela vous étonnez-vous que les milieux conservateurs ne font plus confiance aux réseaux sociaux ? » conclut l’ancienne ambassadrice.

