Nikki Haley, ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, qui brigue l’investiture républicaine pour la présidentielle 2024, a été interviewée sur la chaîne télévisée américaine Fox News. Dans cet entretien, elle a vivement critiqué la politique du président américain Joe Biden, estimant qu’il se comportait avec Israël de la même façon qu’avec l’Ukraine.

Elle a ajouté que « s’il se tenait aux côtés d’Israël, il devait le faire sans conditions ». « Pourquoi prenez-vous le parti du Hamas contre Israël ? », a-t-elle demandé. « Si vous dites que vous êtes en faveur d’Israël et que vous le soutenez, alors faites-le. Mais vous ne pouvez pas poser vos conditions sur ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire ».

Elle a ensuite déclaré : « C’est un pays qui est tombé à genoux après avoir subi la pire attaque depuis l’Holocauste et maintenant, ils tentent d’éliminer le Hamas. Et cessez de vous demander quelle est la situation du Hamas et des habitants de Gaza et arrêter de vous préoccuper de la sécurité. D’ailleurs, vous devriez vous sentir concernés personnellement parce que 33 ressortissants américains ont été massacrés par le Hamas ce jour-là et ils détiennent également des otages américains. Laissez Israël finir le travail ! Laissez-le en finir avec le Hamas une fois pour toutes sans leur dire ce qu’ils ont à faire ».