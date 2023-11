Une scène particulièrement violente s’est déroulée lundi dernier dans un lycée du quartier Queens à New York. Une professeur a failli être lynchée par des centaines d’élèves après qu’ils ont découvert qu’elle avait participé à une manifestation de soutien à Israël.

Le 9 octobre, deux jours après les massacres perpétrés par le Hamas en Israël, cette enseignante participe à une manifestation et poste sur les réseaux sociaux une photo d’elle avec une pancarte: ”Je soutiens Israël”.

Il y a quelques jours, des élèves de son établissement sont tombés sur la photo et se sont organisés pour s’en prendre à elle.

Lundi dernier, des centaines d’élèves ont commencé à protester de manière violente dans les couloirs du lycée avec des drapeaux palestiniens et des pancartes de soutien au Hamas, en scandant des slogans contre Israël. Le directeur de l’école et la police de New York ont été dépêchés sur place.

Les élèves menaçaient de s’en prendre à la professeur qui a dû être mise à l’abri dans une classe, fermée à clé. La foule d’élèves a tenté de forcer la porte et a vandalisé l’établissement avant d’être maitrisée.

Ce n’est qu’au bout de plusieurs heures que l’enseignante a pu sortir, escortée par la police.

Les élèves ont été reconduits dans leurs classes et on ne sait pas si des sanctions ont été prises à leur encontre. Le directeur a envoyé un message aux parents leur expliquant que la police avait dû intervenir au sein de l’établissement scolaire. Il leur demande de parler avec leurs enfants parce que, écrit-il, ”les adultes seront toujours en minorité dans le lycée qui compte des milliers d’élèves”.