Un signe supplémentaire du virage dangereux et radical entamé par le Parti démocrate américain envers Israël. Dianne Morales, candidate à la mairie de New York a été enregistrée en train de qualifier Israël « d’Etat-apartheid ».

Une autre fois, lors d’une conférence elle avait dit : « Je ne peux pas combattre en faveur de la justice et l’égalité à New York et en même temps ignorer comment ces questions sont liées à Israël et à ceux qui habitent à Gaza et en ‘Palestine’… ». A une autre occasion, après un voyage effectué en Israël en 2015, elle avait qualifié cette tournée organisée de « propagande », rajoutant : « C’est un très beau pays, mais je pense qu’il s’agit d’un ‘Etat-apartheid’, ce qui est très problématique ».

Dianne Morales est pour l’instant candidate aux primaires du Parti démocrate pour la mairie de New-York, qui se tiendront au mois de juin. Si elle l’emporte, elle sera la candidate du Parti démocrate qui est favori pour les élections municipales qui auront lieu au mois de novembre prochain. Il y a actuellement huit candidats pour les primaires démocrates, et Dianne Morales est parmi les favoris.

Vidéo:

Exclusive audio: NYC mayoral candidate Dianne Morales calls Israel ‘apartheid state' pic.twitter.com/VY8au7mvQr — Benyamin Cohen (@benyamincohen) April 16, 2021

Photo Wikipedia