Le journal américain New York Times rapporte les tensions qui existent entre l’échelon politique et l’échelon militaire en Israël autour de la volonté d’un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza.

D’après le New York Times, l’Etat-major israélien pousse à un arrêt des combats dans la Bande de Gaza en raison d’un manque de munitions et de la crainte de l’explosion d’un conflit avec le Hezbollah. L’article précise que ce cessez-le-feu est souhaité au plus haut niveau de l’armée même si cela devait signifier que ”pour le moment” le Hamas conserve le contrôle de la Bande de Gaza.

Pour ces généraux, seul un cessez-le-feu permettra de libérer les 120 otages toujours aux mains du Hamas et ils ajoutent que l’armée a besoin d’un temps de récupération avant d’entamer ce qui s’annonce comme un conflit difficile au nord.

Ils affirment que l’armée israélienne manque de pièces de rechange pour les tanks, les bulldozers et les blindés ainsi que de munitions. D’après ce qui est rapporté dans le New York Times sur la base du témoignage de deux officiers, les tanks qui se trouvent en ce moment dans la Bande de Gaza ,ne sont pas équipés du nombre maximal d’obus qu’ils peuvent transporter.

Concernant la motivation des soldats, les officiers qui se sont entretenus avec le journal américain, expliquent que des réservistes ont déjà été appelés trois fois et que certains ne se présentent plus quand ils sont appelés. Ils soulignent aussi la crise de confiance qui s’est établie entre les soldats et la hiérarchie militaire depuis le grave échec du 7 octobre.

Si au début de la guerre l’Etat-major affirmait qu’il était possible d’atteindre les deux objectifs d’élimination du Hamas et du retour des otages en parallèle, désormais il se rétracte et estime qu’il n’est pas réaliste de prétendre réaliser ces deux objectifs en même temps.

L’aspect politique est aussi traité dans cet article et les militaires interrogés soulignent que l’armée craint une ”guerre sans fin” face au refus de Netanyahou de définir très précisément les modalités de gestion de la Bande de Gaza ”le jour d’après”.

Ces mêmes officiers en déduisent que pour l’instant un cessez-le-feu quitte à laisser le Hamas en place afin d’obtenir le retour des 120 otages est la meilleure des options.

Le New York Times a publié la réaction de Tsahal à ces révélations: ”Tsahal est déterminé à atteindre les objectifs de guerre et à éradiquer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, à ramener les otages et à permettre aux habitants du nord et du sud de rentrer chez eux en sécurité. Jusqu’à maintenant nous avons obtenu des résultats impressionnants lors des combats à Gaza. Tsahal continuera à se battre contre le Hamas dans toute la Bande de Gaza, tout en poursuivant sa préparation pour une guerre au nord et nos efforts pour protéger nos frontières”.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à ces informations: ”Je ne sais pas qui sont ces officiers anonymes, mais je peux dire de manière très claire: cela n’arrivera pas. Nous terminerons cette guerre uniquement après avoir atteint tous nos objectifs, y compris l’éradication du Hamas et la libération de nos otages. L’échelon politique a défini ces objectifs et Tsahal possède tous les moyens pour les atteindre. Nous ne nous laisserons pas abattre par des vents défaitistes, ni dans le New York Times ni autre part. Nous sommes portés par le vent de la victoire”.