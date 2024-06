Le New York Times s’est procuré un enregistrement effectué par un militant de Shalom A’hshav, d’une intervention du ministre Betsalel Smotrich lors d’une rencontre, le 9 juin dernier, avec des responsables des implantations juives en Judée-Samarie.

Le ministre intervenait en sa qualité de ministre au sein du ministère de la Défense, responsable de l’administration civile de cette région.

Smotrich a déroulé la politique qu’il mène depuis un an et demi en Judée-Samarie et l’a qualifiée de ”méga dramatique” dans le sens où elle modifie en profondeur la réalité sur le terrain: ”des changements qui modifient l’ADN du système”, a-t-il insisté.

Dans l’enregistrement, on l’entend dire que son but est d’empêcher la Judée-Samarie de devenir une partie d’un futur Etat palestinien. Pour cela, le ministre Smotrich a adopté une stratégie qui vise à transférer progressivement les prérogatives civiles de Tsahal à des institutions civiles sous l’autorité du ministère de la Défense.

“Nous avons créé un système civil séparé”, dit Smotrich dans l’enregistrement. Afin de détourner les critiques internationales, a-t-il expliqué, le gouvernement a permis au ministère de la Défense de rester impliqué dans le processus, pour donner l’impression que l’armée est toujours au cœur de l’administration en Judée-Samarie. “Cela passera plus facilement dans le contexte juridique et international”, a déclaré Smotrich. “Pour qu’ils ne disent pas que nous annexons ici.” Smotrich affirme, par ailleurs, que le Premier ministre Netanyahou soutient totalement cette politique et qu’une partie de ces mesures font partie des accords de coalition.

Les trois points centraux du plan de Smotrich:

Levée de tous les obstacles limitant les localités juives du nord de la Samarie

Régularisation d’avant-postes dont Homesh et Evyatar

Transfert de compétences de l’administration militaire à l’administration civile

Le ministre souhaite que les localités juives de Judée-Samarie perdent progressivement leur statut de ”colonies” soumises à l’autorité de l’administration militaire de manière à leur conférer un statut identique à celui de toutes les villes à l’intérieur de la ligne verte.

Officiellement, cependant, ces localités de Judée-Samarie sont toujours présentées comme des points qui seront sujets à négociation avec les Palestiniens et considérées par la justice comme des territoires sous ”occupation militaire”.

Ainsi, lors de son intervention, Betsalel Smotrich a indiqué que lui et la ministre Orit Struck avaient alloué des budgets et des autorisations pour entamer le processus de régularisation de quelques 63 avant-postes considérés ”ilégaux” au regard de leur statut officiel. Par ailleurs, il a été décidé que les fermes installées sur des ”terres d’Etat” ne seraient pas évacuées. Le but est de créer une réalité territoriale qui rendra très difficile voire impossible la création d’un Etat palestinien en Judée-Samarie.

Le New York Times précise que les changements qu’opère Smotrich sont en contradiction avec la position du Shabak et du commandement de la région centre de Tsahal. Ces derniers expliquent que chaque événement en Judée-Samarie peut avoir des conséquences sécuritaires qui peuvent fragiliser la stabilité sécuritaire et que le soutien de l’échelon politique aux fermes et avant-postes illégaux sur des terres privées peuvent entrainer une escalade sur le plan sécuritaire.

L’ONG Shalom A’hshav qui a fourni l’enregistrement du ministre au New York Times dénonce: ”Smotrich dit ce que Netanyahou tente de dissimuler: le gouvernement israélien a décidé d’annexer les territoires et de se moquer du droit international. A l’heure où nous sommes tous en guerre, le gouvernement investit tous les moyens pour opérer des changements extrêmes qui approfondissent l’occupation et nous éloignent de la possibilité d’une paix et d’un arrêt de ce conflit sanglant. Justement après le 7 octobre, il est clair pour tout le monde que la seule voie pour atteindre la sécurité pour Israël et les Palestiniens est celle d’un accord avec deux Etats”.

Le ministre Betsalel Smotrich a réagi à la publication de l’article dans le New York Times: ”L”enquête” du New York Times ne révèle aucun secret. Le public israélien, dans sa majorité écrasante, a évolué après le massacre commis par le Hamas et il comprend très bien qu’un Etat palestinien en Judée-Samarie mettra en danger l’existence d’Israël à laquelle il s’oppose. Tout ce que je fais est officiel. Tout est sur la table, en vertu des compétences et des autorisations. Je continuerai avec l’aide de Dieu à développer la présence juive au coeur du pays et à renforcer la défense de Kfar Saba, de Tel Aviv, de Sdérot et de Jérusalem. Je me battrai de toutes mes forces contre le danger d’un Etat palestinien. Pour l’Etat d’Israël et pour les citoyens israéliens”.