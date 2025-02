Une manifestation pro-palestinienne organisée dans le quartier de Borough Park à Brooklyn a dégénéré et s’est terminée par des agressions physiques contre des Juifs.

Les manifestants pro-palestiniens s’étaient réunis dans ce quartier de New York où vit une importante communauté juive et ont scandé des slogans comme: »Sionistes, allez en enfer » ou »Une seule solution: l’intifada ».

Des membres de la communauté juive ont spontanément organisé une contre-manifestation en sortant avec des drapeaux d’Israël et ont été pris à partie par les manifestants pro-palestiniens qui s’en les ont attaqués physiquement.

Ces attaques violentes ont également ciblé des passants juifs.

Le député Richie Torres, qui représente le 15e district de New York, a condamné l’attaque : »La violence n’est pas un bug dans le système, mais un moyen d’action du mouvement qui se fait appeler »Free Palestine » mais qui n’a aucune envie de libérer les Palestiniens du Hamas ».

Ina Vernikov, conseillère municipale de New York, a déclaré : »Mon équipe et moi sommes en contact avec les gens sur le terrain à Borough Park, où des fous antisémites, antiaméricains, épris de terrorisme et soutenant le Hamas ont violemment attaqué des Juifs orthodoxes. Nous n’avons jamais vu une haine aussi flagrante envers les Juifs depuis les pogroms du passé. Ces terroristes sont venus à Borough Park pour une seule raison : inciter à la violence et à la peur dans l’une des plus grandes communautés juives des États-Unis ».