Une attaque antisémite à la machette a eu lieu samedi soir à Monsey, ville de l’Etat de New York à forte population juive. Un individu armé d’une machette est entré dans la maison de l’admor de la ‘hassidout Kosov où se déroulait un repas de Melaveh Malka et Hanoucca. Il a frappé les convives au hasard, blessant au moins quinze personnes, dont deux sont dans un état critique. Le terroriste a réussi à s’enfuir mais a été rattrapé par la police à Manhattan.

Selon des témoins, l’agresseur a d’abord frappé des ‘hassidim qui se trouvaient devant la maison avant d’y entrer. Il est d’origine afro-américaine, ce qui laisser penser à une similitude avec l’attentat meurtrier commis il y a quelques semaines dans une épicerie juive de New-Jersey City.

Après l’annonce de l’attentat, les réactions officielles sont nombreuses aux Etats-Unis comme en Israël face à cette augmentation inquiétante de la violance antisémite aux Etats-Unis.

Vidéo:

Video from the scene of the stabbings at a synagogue in Monsey where Chassidim were gathered for a Hanukkah celebration. pic.twitter.com/wQhWp9SrdA

— Motti Seligson (@mottiseligson) December 29, 2019