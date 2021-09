Après l’Etat de l’Arizona, c’est celui du New Jersey qui annonce la cessation de ses investissements dans les fonds de pension gérés par la compagnie Ben & Jerry’s et ceux de sa maison-mère Unilever, suite à la décision de boycotter les populations juives de Judée-Samarie. D’autres Etats de la fédération sont en cours de procédure pour des mesures similaires contre Unilever et Ben & Jerry’s en vertu de la législation anti-boycott qu’elles ont déjà adoptée.

Photo Flash 90