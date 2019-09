Nevé Offer est l’un des quartiers sud de Tel-Aviv qui fait peau neuve ces dernières années. Ce quartier, dont le nom d’origine est Tel Bakhir, comprend aujourd’hui 3000 logements construits il y a longtemps. Mais il fait l’objet d’un plan d’urbanisme exceptionnel qui le dote du plus grand nombre d’espaces publics à Tel-Aviv, d’où une densité bien plus faible qu’ailleurs.

Autre élément qui contribue à ce renouveau urbain dans le quartier : son emplacement et sa proximité des grands axes routiers. Il est situé au Sud du Parc Hakhorshot et de Derech Ben Zvi, au nord du périphérique Ayalon de l’Axe vert métropolitain, à l’est de Derech Heinrich Heine/Shalavim et à l’ouest de la rue Tel Guiborim.

Dans le cadre de ce renouveau urbain, la Municipalité de Tel-Aviv a rédigé, il y a environ 18 mois, les grandes lignes du programme. Celui-ci propose de renforcer les espaces publics et de rénover les bâtiments. Il recommande même d’accroître le nombre de commerces et d’emplois au sein du quartier, près du croisement des rues Grinboïm et Grossman, d’agrandir le centre commercial existant, notamment son rez-de-chaussée, via de nouveaux programmes mis en place au sein du quartier. Ses grandes lignes ont pour objectif d’améliorer les conditions de vie dans le quartier. En effet, une partie des immeubles a plus de 40 ans. Ce renouveau urbain sera réalisé notamment via des primes pour l’ajout d’unités résidentielles.

Le quartier devrait avoir enfin de compte aux termes du projet 8900 nouvelles unités résidentielles, 1600 étant situés dans la zone Ness Lagoyim qui ne fait qu’un avec le quartier Nevé Offer. Le nombre total de résidents dans le quartier devrait atteindre 23 000 au terme du projet de renouveau urbain.

L’un des grands projets de Nevé Offer est la résidence VIEW de Yossi Avrahami. La construction des deux immeubles de 11 et 14 étages est déjà bien avancée. Ils s’élèveront au-dessus de commerces et d’un grand parking souterrain. Dans le complexe, des appartements de 4 et 5 pièces, des appartements-jardin et des penthouses avec vue sur la mer et sur le Parc Hakhorshot. Les immeubles avec isolation thermique, ombrage, éclairage et recyclage des déchets, sont prévus pour être écologiques et permettre des économies d’énergie.

Ce complexe se situe près du quartier de Florentine, du Collège universitaire, de parcs verdoyants mais aussi du “poumon vert”, le Parc Hakhorshot qui lui aussi fait peau neuve dans le cadre du plan métropolitain avec pistes cyclables, équipements sportifs, aires de jeu et parc ornithologique. Le Projet est à quelques pas d’établissements scolaires, sportifs et commerciaux ; il est bien desservi par les transports en commun en direction de Tel-Aviv et de la mer grâce à sa proximité des grands axes de circulation.

