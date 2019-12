L’un des quartiers qui se développent le plus rapidement dans le sud de Tel-Aviv est celui de Neve Ofer situé entre l’avenue Ben Zvi et les rues Grinbaum, Ness LaGoïm, Heinrich Heine, HaLohamim et Tel Giborim. Le quartier connait ces dernières années un processus massif de renouvellement urbain : projets Tama38, rénovation d’immeubles et agrandissements logements, grands projets de « construction et relogement des habitants » (Pinouï-Binouï) dont les principaux seront effectués dans la zone « Gadna », qui s’étend de la rue Meïr Grossman à celle de Tel Giborim, ainsi que dans la zone « Ness LaGoïm » qui jouxte ce quartier. Selon le protocole sur le renouveau urbain, après l’achèvement des différents projets la quantité de logements neufs dans le quartier atteindra les 8.900 avec une population future estimée à 23.000 habitants.

À côté de ces projets de renouvellement urbain, de nouveaux projets immobiliers sont en construction, tel que le projet d’habitations VIEW réalisé par la compagnie ‘Yossi Avrahami’». Ce projet inclut deux immeubles de 11 et 14 étages construits au-dessus d’une galerie commerçante et d’un parking souterrain privé, avec lobby de prestige à l’entrée et deux ascenseurs rapides. Ce projet propose des appartements de 4 et cinq pièces, ainsi que des penthouses et des appartements de plain-pied avec jardin. Les futurs acquéreurs pourront bénéficier d’un environnement développé avec vue sur la mer et sur un bosquet ainsi qu’un accès facile aux principaux axes routiers. La construction répond aux normes écologiques avec notamment économies en énergie, isolation thermique, protection contre les rayons de soleil, éclairage et réutilisation des déchets.

Ce quartier est situé non loin de celui de Florentin, du jardin zoologique et du collège académique, et il se trouve à proximité du « poumon vert », le « Parc des Bosquets » qui subit une rénovation dans le cadre de la planification du grand parc métropolitain, incluant notamment des pistes cyclables, des équipements de sports et de loisirs ainsi qu’un parc ornithologique.

Yaffa Sadan, directrice-générale adjoint « Marketing, publicité et ventes » de la compagnie ‘Yossi Avrahami’ : « Le quartier Neve Ofer attire depuis quelques années des jeunes familles de qualité qui ne veulent plus habiter dans des endroits trop denses du centre de Tel-Aviv et cherchent des quartiers plus intimes, nouveaux et proches d’établissements scolaires de qualité tel que la fameuse école de la Nature située dans ce quartier. La municipalité de Tel-Aviv a décrété le sud de la ville comme étant la prochaine « zone chaude » dans laquelle investit énormément comme on peut le constater dans les nombreuses planifications de rénovations, le développement d’espaces verts dans le quartier etc. Il ne fait aucun doute que dans les années à venir ce quartier va connaître une véritable révolution, et quiconque arrive à détecter aujourd’hui une opportunité immobilière pourra en profiter dans un avenir proche.

