Névé Ofer est l‘un des quartiers du sud de Tel-Aviv connaissant un nouvel essor au cours des dernières années. Nommé Tel Kabir dans le passé, le quartier compte à présent 3 000 anciens logements. Toutefois, Névé Ofer jouit d’une politique d‘aménagement exceptionnelle puisqu’il compte parmi les environnements les plus favorisés en matière d‘espaces publics, garantie d’une densité relativement faible.

Un autre aspect contribuant à l‘éveil immobilier du quartier est son emplacement, à proximité des axes de transport principaux. Le quartier est situé au sud du Parc Ha‘Hourshot et de Derech Ben-Tzvi, au nord du périphérique Ayalon et de l‘axe vert de la métropole, à l‘est de Derech Henrich Heine/Axe Shelabim et à l‘ouest de la rue Tel Giborim.

Dans le cadre du renouveau de Névé Ofer, la ville de Tel-Aviv a finalisé il y a un an et demi un nouveau plan d‘agencement. Ce plan propose une rénovation du quartier basée sur la consolidation de l‘espace public et la remise à neuf des constructions. Ce plan préconise également la promotion du commerce et de l‘emploi au cœur du quartier, à proximité des rues Grinboim et Grosssman, l‘agrandissement du centre commercial actuel et l‘utilisation des rez-de-chaussée. Le plan s‘est donné pour objectif l‘amélioration des conditions de logement dans le quartier et la rénovation des immeubles, construits depuis déjà quarante ans pour certains. Cette rénovation se fera par l’incitation à l‘ajout d‘unités de logements dans les différentes résidences existantes.

Selon ce plan, après la réalisation des différents projets, la capacité du quartier devrait atteindre 8 900 nouveaux appartements, dont 1 600 situés sur le complexe Ness La‘Goyim, rattaché à Névé Ofer. Avec l‘implémentation complète des différents projets de rénovation, le quartier atteindra une population totale de 23 000 habitants.

Le projet immobilier VIEW, de la société Yossi Avrahami, l‘un des majeurs de Névé Ofer, est déjà en phase de réalisation. Ce projet comprend deux immeubles de 11 et 14 étages, construits au-dessus d’un niveau commercial et d’un parking souterrain privé. Le complexe propose des appartements de 4 et 5 pièces, des appartements jardin et des penthouses et offre à ses résidents un environnement en pleine évolution, vue sur la mer et sur le Parc Ha‘Hourshot ainsi que l‘accès aux principaux axes de circulation. La construction verte de ces immeubles comprend des éléments permettant la réduction de consommation d‘énergie, isolation thermique, structures d’ombrage, dispositifs d’éclairage et de traitement des déchets.

Ce complexe est situé à proximité du quartier Florentine, du Jardin Botanique et de l’Academic College of Tel Aviv. Le poumon vert Parc Ha‘Hourshot, en cours de rénovation dans le cadre du projet métropolitain, comprendra des pistes cyclables, des installations sportives et un parc ornithologique. Le projet immobilier bénéficiera également de la proximité aux établissements scolaires et aux centres de sport et de commerce ainsi que d‘un accès facile au centre de Tel-Aviv et aux plages.

