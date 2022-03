Depuis quelques jours, on nous met en garde contre des tensions qui pourraient dégénérer pendant le mois du Ramadan.

Or force est de constater qu’avant même que celui-ci n’ait commencé, les attentats se succèdent. En un mois, on en décompte pas moins de neuf. On déplore 6 morts et 25 blessés. Avec l’attentat de ce soir et celui de Beer Sheva, se confirme la crainte d’une montée de la violence chez les Arabes israéliens. En effet, en dehors de ces deux derniers attentats, les précédents avaient été commis par des Arabes de Judée-Samarie ou résident à Jérusalem Est.

L’attentat à Hadera intervient avec en fond le Sommet du Neguev, présenté par le gouvernement comme un événement phare dans nos relations avec les pays arabes. Du côté palestinien, en revanche, il a été perçu comme une menace et largement condamné. Depuis ce matin, notamment, des messages circulaient sur les réseaux sociaux arabes qui prétendaient que le Sommet était destiné à »judaïser le Mont du Temple ».