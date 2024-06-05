Le porte-parole de Tsahal a annoncé que neuf soldats avaient été blessés par l’explosion d’armements dans la base militaire de Tseelim, dans le sud du pays. Deux d’entre eux sont dans un état grave.
Une enquête a été lancée par Tsahal sur les circonstances de l’incident.
GALLANT EST EN TRAIN DE TUER NOS SOLDATS ET DE LAISSER BRÛLER NOS TERRES.
IL Y A TROP D’ACCIDENTS BIZARRES CES DERNIERS MOIS.
LES FAMILLES DU FORUM TIKVA AFFIRMENT QUE L’ACCORD EN COURS EST NON SEULEMENT TRÈS DANGEREUX POUR LEURS PROCHES PRISONNERS OTAGES MAIS POUR TOUT ISRAËL.
UN ANCIEN RESPONSABLE DE TSAHAL MAINTENANT RETRAITÉ MAIS TRÈS BIEN DOCUMENTÉ DÉNONCE : “”CE N’EST PAS LE RENSEIGNEMENT QUI N’A PAS FONCTIONNÉ. LES RENSEIGNEMENTS ARRIVAIENT EN ABONDANCE. C’EST LE HAUT COMMANDEMENT QUI A REFUSÉ DE RÉAGIR AUX RENSEIGNEMENTS EN CONNAISSANT POURTANT LE DANGER IMMINENT…””
BIDEN GALLANT GANTZ HALEVY HERZOG…
N’y aurait-il pas moyen de moins regrouper les soldats pour moins de blessés ensemble du même coup. C’est terrible 9 soldats d’un coup.
Les malheureux !