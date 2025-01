Neuf restaurants israéliens figurent dans La Liste 2025, le classement des 1000 meilleures tables du monde. Parmi ces derniers, huit se trouvent à Tel Aviv et un à Jérusalem.

OCD TLV, situé dans le quartier de Jaffa, est le mieux placé des restaurants israéliens, suivi par Mashya, la table de l’hôtel Mendeli Street, et l’Alena, table de l’hôtel Norman. Les autres sont le Manta Ray en bord de mer, le Claro et le restaurant Pastel, qui a également reçu par le passé un prix international de design. Le Chakra fait également partie du classement, tout comme le Popina et l’établissement George et John. Le Chakra est le seul de la liste se trouvant à Jérusalem. Précisons qu’aucun des établissements israéliens du classement n’est casher.

Deux établissements français occupent la première place (le restaurant de Guy Savoy à Paris et La Vague d’or à Saint-Tropez) ex aequo avec sept autres tables, américaines, suisse, anglaise, japonaise, allemande et chinoise.

La Liste, lancée en 2015 sous l’impulsion du ministère des Affaires étrangères français, est réalisée par un algorithme compilant plus de 1 000 sources internationales, dont des guides gastronomiques et des articles de presse, mais aussi des retours clients.