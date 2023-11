Dans la liste des personnes enlevées qui devraient être libérées dans la journée, si tout se passe comme prévu, figurent les noms de neuf enfants. Leurs familles ont déjà été informées. Des responsables israéliens de la transaction ont souligné qu’il était important de faire preuve de patience. Ils ont précisé : « Nous avons devant nous des jours difficiles et complexes parce que les négociations avec une organisation terroriste ne sont pas simples ». Et de rappeler que des efforts étaient toutefois déployés pour tenter d’éviter les obstacles qui risqueraient de retarder la libération des otages ‘comme cela s’est produit la nuit dernière’. Les responsables ont précisé qu’il s’agissait d’efforts communs à Israël, aux États-Unis, au Qatar et à l’Égypte.