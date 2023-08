Le 1er août 2014, pendant l’opération Tsuk Eitan, à Gaza, le lieutenant Hadar Goldin, a été tué puis son corps enlevé par des terroristes du Hamas.

Depuis, il est toujours aux mains de l’organisation terroriste et régulièrement, celle-ci publie des messages ou des vidéos afin de mener une guerre psychologique contre Israël au sujet des otages qu’elle retient.

Neuf ans plus tard, le Hamas a publié aujourd’hui des détails concernant le déroulement des faits qui ont entrainé la mort et la capture d’Hadar Goldin.

Ce sont les terroristes des brigades Al Qassam qui ont procédé à cette opération. Ils se tenaient en embuscade à l’endroit où l’unité Guivati agissait. Leur position leur permettait de surprendre les combattants israéliens et de causer de lourdes pertes. Leurs supérieurs leur ont donné l’ordre de kidnapper des soldats israéliens.

Le 1er août au matin, un cessez-le-feu humanitaire est décrété. Un des terroristes est sorti de l’embuscade pour déplacer des explosifs déposés sur place. Les combattants israéliens ont repéré le mouvement suspect et ont ouvert le feu. Le terroriste a été éliminé et le commando Guivati a commencé à progresser vers lui. A cet instant, un des terroristes, portant un uniforme de Tsahal a surgi et a tué l’officier Liel Guidoni et le reste des terroristes a tiré un feu fourni sur les combattants israéliens. Bnaya Sarel et Hadar Goldin sont tués. Le corps de Goldin est enlevé et emporté par un tunnel.

Outre cette version des faits que le Hamas a décidé de délivrer aujourd’hui, il a également publié une photo d’une plaque appartenant à un soldat Guivati et d’une arme qu’il dit appartenir aussi aux soldats contre lesquels ils se sont battus ce jour-là.