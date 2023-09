Les séries israéliennes ont le vent en poupe à l’international.

Netflix a acquis les droits de la série israélienne ”Magav” (gardes-frontières) produite par Hot et réalisée par Menny Yaïsh et dans laquelle joue le chanteur Shlomi Shabbat.

La chaine allemande ZDF a, elle aussi, acheté les droits. La série sera diffusée en hébreu avec des sous-titres en allemand.

La série raconte l’histoire d’Avi, joué par Ben Sultan, un jeune délinquant de Bat Yam qui entre en conflit avec des Arabes de Yaffo. Afin de régler ses comptes avec eux, il s’enrôle dans l’unité des gardes-frontières. Très vite, il se rend compte qu’il est un policier doué et respecté et tombe même amoureux d’une de ses collègues féministe et pacifiste. Mais il est rattrapé par son passé.

Advertisement

La série commencera à être diffusée en Israël sur HOT à partir du 14 septembre.

L’acquisition des droits par Netflix devrait permettre la diffusion de la série dans de nombreux pays.