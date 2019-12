Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a écrit mercredi une lettre dans le « Sefer Torah du peuple d’Israël ». Les lettres que le Premier ministre a écrites sont les lettres de son nom « Binyamin », elles ont été écrites dans la Parashat Vezot HaBerakha…….Détails…….



Le Premier ministre a déclaré lors de l’écriture de la lettre: « Je ressent une forte émotion et un grand privilège d’écrire dans un séfer Torah qui unit l’ensemble du peuple d’Israël.

Ce projet est l’oeuvre du rabbin David Avraham Pressman.

Jusqu’à présent, au cours de ces 2 dernières années, plus de 100.000 Juifs ont participé à cette aventure, parmi eux, des députés, des maires, des rabbins, des acteurs, des chanteurs, des soldats de Tsahal, des juges, des prisonniers, des enfants et des jeunes.

