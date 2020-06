Une épée de Damoclès pèse toujours sur la tête du Premier ministre Binyamin Netanyahou : une décision éventuelle de la Cour suprême décrétant l’invalidation de l’article de l’accord de coalition concernant la rotation. En tel cas, lorsque Benny Gantz deviendra(it) Premier ministre, Binyamin Netanyahou ne pourrait pas devenir Premier ministre de remplacement et serait obligé de quitter la vie politique. La loi interdit en effet à un député ou un ministre de rester en fonction s’il est mis en examen. Seul un Premier ministre bénéficie d’une exception.

Le Premier ministre demande désormais à Benny Gantz de modifier les accords de coalition et de faire voter une loi qui stipulerait que toute intervention de la Cour suprême durant cette législature sur ces questions entraînerait la tenue d’élections et Binyamin Netanyahou resterait Premier ministre du gouvernement de transition. Dans l’entourage du Premier ministre et dans le Likoud on craint que la Cour suprême attende la fin des six mois de « gouvernement d’urgence Corona » pour se pencher sur le « cas Netanyahou » et influer une nouvelle fois sur la vie politique et la volonté des électeurs en invalidant définitivement Binyamin Netanyahou pour la seconde moitié de la législature.

Une telle demande de Binyamin Netanyahou

Photo Marc-Israël Sellem / Flash 90