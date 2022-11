Le futur Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a proposé aux chefs des partis Yahadout Hatorah et Hatsionout Hadatit de signer un accord de gouvernement qui se déroulerait en deux temps.

Tout d’abord, les différents partis qui composent la future coalition se mettraient d’accord sur la répartition des portefeuilles ministériels et le gouvernement prêterait serment. Et c’est seulement ensuite, que les lignes de l’accord de coalition seraient discutées puis entérinées.

Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) et Bestalel Smotrich (Hatsionout Hadatit) ont été reçus hier (dimanche) par Netanyahou qui leur a exposé son idée. Les deux leaders se sont opposés à cette proposition. Ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas disposés à entrer dans un gouvernement sans que les sujets qui leur tiennent particulièrement à coeur n’aient été inscrits dans un accord de coalition.

Binyamin Netanyahou fait valoir le fait qu’un tel procédé permettrait de mettre en place rapidement un gouvernement. Cependant, les futurs partenaires de la coalition craignent que cela ne mette en péril les projets de réforme, notamment du système judiciaire, qu’ils ont promis à leurs électeurs pendant la campagne.

Et ils sont rejoints dans ce sens par des personnalités médiatiques pourtant partisans avérés de Binyamin Netanyahou. Ainsi, les journalistes Shimon Riklin et Yinon Magal ont tous les deux publié sur Twitter leur méfiance face au procédé proposé par Netanyahou. Ils y voient une tentative de ce dernier de ne pas s’engager clairement sur certains sujets.

»Je suis contre cette démarche et je pense qu’elle est contraire à la promesse électorale la plus importante pour la droite: procéder à des changements dans les principaux lieux de pouvoir pour que nous soyons tous égaux devant la loi. Un gouvernement totalement de droite est une nécessité absolue. J’espère me tromper », écrit Riklin.

»Les gens me demandent ce que je veux de Netanyahou. Je leur réponds: ce qu’il a promis. Un gouvernement totalement de droite qui réalise les promesses faites. Sans »mais » et sans prétextes », a, quant à lui, twitté Yinon Magal.

Binyamin Netanyahou doit recevoir aujourd’hui Itamar Ben Gvir pour lui faire la même proposition qu’à Smotrich et Gafni. Ben Gvir a déjà annoncé quil s’y opposera.