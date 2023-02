Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyou s’est rendu mardi soir, en compagnie de son épouse Sarah, auprès de la famille Plaï pour lui exprimer sa sympathie et lui faire part de sa peine, après la mort dramatique des deux petits garçons, Asher Menahem, 8 ans et Yaakov, 6 ans, assassinés lâchement par un terroriste, vendredi dernier, au carrefour de Ramot, à Jérusalem. Rappelons que le père, Avraham Noah’ ben Yehoudit, grièvement blessé dans cet attentat à la voiture bélier, est toujours hospitalisé dans un état grave et ignore encore le décès de ses deux jeunes fils.

Netanyahou a demandé à la mère des victimes s’il pouvait emporter la photo des deux petits garçons. « Je voudrais la mettre bien en vue dans mon bureau », a-t-il déclaré. « Je pense que cette tragédie doit être connue de tous mes visiteurs qui viennent du monde entier pour qu’ils comprennent notre situation. (Qu’ils voient) la différence entre le peuple d’Israël et nos ennemis. C’est ce désir de meurtre qui a coûté la vie à ces deux âmes pures ».

Netanyahou a ensuite rappelé qu’au même moment, des unités israéliennes se trouvaient en Turquie et sauvaient des enfants.

Hanna Devora, la mère des deux petites victimes, a bien évidemment accepté de donner la photo de ses deux enfants assassinés. Elle a ensuite indiqué, avec émotion, que depuis le début de la semaine de deuil, elle était très entourée et recevait la visite de nombreuses personnes (près de 50 %), toutes tendances confondues, qu’elle ne connaissait pas et qui venaient de tout le pays tout simplement pour réconforter la famille endeuillée. Elle a souligné que des femmes qu’elle n’avait jamais rencontrées auparavant, venaient près d’elle et pleuraient à chaudes larmes.