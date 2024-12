Itamar Ben Gvir et les autres députés de son parti, Otsma Yehoudit, ont voté cette nuit (lundi à mardi) contre le budget de l’Etat. Il a, malgré tout, été adopté en première lecture par 59 voix pour et 57 contre.

La raison invoquée par le ministre de la Sécurité nationale est le refus des chefs des autres partis de la coalition de promouvoir le limogeage de la conseillère juridique du gouvernement.

Le vote des députés Otsma Yehoudit contre la coalition à laquelle ils appartiennent et concernant un sujet aussi fondamental que le budget de l’Etat ne passe pas auprès des autres membres de la coalition.

Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, a posté sur X, après le vote: ”La Knesset a adopté en première lecture le budget que nous avons proposé pour 2025 même sans Ben Gvir qui s’est associé aux députés arabes et à l’opposition et qui a agi de manière irresponsable mettant en danger le gouvernement de droite en pleine guerre. Ben Gvir et ses amis s’égarent, ils ont voté contre un budget critique pour la victoire, la restauration des localités du nord et du sud, les réservistes et ont mis en péril une chance historique pour l’avenir de la présence juive en Judée-Samarie et pour l’Etat d’Israël avec l’administration Trump qui arrive. Nous continuerons à oeuvrer pour le peuple d’Israël et la victoire avec ou sans Ben Gvir”.

Concernant le limogeage de la conseillère juridique du gouvernement, Smotrich, mais aussi des députés du Likoud, ont rappelé que lier cette décision au vote du budget en faisait un ”deal politique”, ce qui permettrait à la Cour suprême de l’annuler. Ils appellent Otsma Yehoudit à comprendre que cette démarche doit être entreprise avec réflexion et précaution afin de ne pas être invalidée par la Cour suprême.

Ben Gvir a déclaré: ”Le moment est venu d’arrêter avec les paroles qui ne sont pas suivies d’effets. Il est insupportable qu’à chaque fois qu’il s’agisse de mener des actions concrètes, tout le monde disparaisse. Mes camarades les ministres parlent à droite mais à l’heure de vérité, il n’y a plus personne”.

Dans ce contexte, quel avenir pour Otsma Yehoudit au sein de la coalition? Le parti, lui-même, ne menace pas de la quitter mais s’oppose à bon nombre de décisions importantes: outre le budget, rappelons que les députés de Ben Gvir ont voté contre le premier accord de libération des otages, contre l’accord de cessez-le-feu au Liban et qu’ils promettent de voter contre l’accord de libération des otages qui se profile.

La loi n’oblige pas le Premier ministre à limoger un ministre qui a voté contre le budget. Pourtant, il y a déjà eu un précédent: en 2002, Ariel Sharon avait limogé les ministres de Shass qui avaient voté contre le budget.

Netanyahou choisira-t-il cette voie ou permettra-t-il à Ben Gvir de mener une politique indépendante de la coalition?

Cette nuit, le Premier ministre a reçu son ministre de la Sécurité nationale pour un entretien suite au vote du budget. Aucune information n’est sortie, pour l’heure, sur le contenu de leur conversation.