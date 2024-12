Le Premier ministre Netanyahou était aujourd’hui (mardi) sur le sommet du Hermon, du côté syrien, conquis par les soldats de Tsahal il y a près de 10 jours.

Il s’y est rendu accompagné par le ministre de la Défense, Israël Katz, le Chef d’Etat-major Herzi Halévy et le chef du Shabak.

Le Premier ministre a transmis sur place un message vidéo aux Israéliens: ”Je suis ici au sommet du Hermon pour une évaluation de la situation afin de décider des actions sur ce lieu important jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour garantir la sécurité d’Israël”.

Il a ajouté: ”Ce lieu me rend nostalgique. J’y étais, il y a 53 ans, avec mes soldats de la sayeret matkal. Rien n’a changé mais son importance a pris une dimension encore plus importante ces dernières années et en particulier ces dernières semaines compte-tenu des événements dramatiques qui se déroulent ici à nos pieds, en Syrie. Nous allons trouver la meilleure solution pour garantir notre sécurité”.

Vidéo: GPO