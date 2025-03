Le Premier ministre Netanyahou a livré cet après-midi son témoignage aux enquêteurs dans le cadre de l’affaire dite du Qatargate qui implique deux de ses proches conseillers, Eli Feldstein et Yonathan Urich.

Ces derniers ont été arrêtés ce matin et sont ce soir maintenus en détention. Netanyahou, en revanche, a été entendu en qualité de témoin et il n’est pas suspect dans cette affaire.

A la sortie de son entretien avec les policiers, le Premier ministre Netanyahou a publié une vidéo dans laquelle il s’insurge contre l’enquête en cours qu’il qualifie de »politique » et affirme que ses conseillers, Feldstein et Urich, sont »retenus en otage » pour le faire tomber.

»Dès que l’on m’a demandé de venir témoigner, j’ai tout de suite libéré du temps dans mon agenda. Les policiers m’ont dit de dégager quatre heures. Au bout d’une heure, ils n’avaient plus de questions à me poser. Ils ont pris une pause d’une heure et demie et sont revenus pour dix minutes. Je leur ai demandé de me montrer des éléments, quelque chose. Ils n’avaient rien. J’étais stupéfait. Je savais que l’enquête était politique mais je ne pensais pas à ce point », a expliqué Netanyahou.

Pour le Premier ministre, »Il s’agit d’une chasse aux sorcières politique visant à empêcher le limogeage du chef du Shabak et à faire tomber le Premier ministre de droite ».

»Ils retiennent Urich et Feldstein en otages. Ils leur rendent la vie impossible pour rien », a encore ajouté Netanyahou.