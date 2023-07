Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, donne des interviews aux médias américains, ces derniers jours. Il s’attache à expliquer les tenants et les aboutissants de la réforme judiciaire et surtout à rassurer les Etats-Unis sur la direction que prend son gouvernement et la querelle interne qui secoue Israël en ce moment.

Dans une interview donnée cette nuit (dimanche à lundi) sur la chaine Fox News, le Premier ministre a raconté comment, ces dernières décennies, la Cour suprême avait fait preuve d’activisme et s’était attribuée des compétences appartenant aux autres pouvoirs. Il a réfuté tout lien entre la loi sur la clause de raisonnabilité et une atteinte quelconque à la démocratie. Il a précisé que des négociations avaient eu lieu avec l’opposition pendant trois mois et qu’elles n’avaient mené nulle part.

Netanyahou a affirmé à la télévision américaine que l’opposition israélienne était l’otage d’une minorité extrémiste qui est derrière les manifestations mais il a insisté sur le fait qu’il était toujours ouvert à un consensus sur le sujet.

Le Premier ministre est également revenu sur les commentaires émanant de pays étrangers et notamment des Etats-Unis sur la situation interne en Israël: ”Tout le monde a un avis sur Israël, mais personne n’en avait sur les émeutes en France”. Il a estimé qu’il était légitime d’avoir un avis sur ce qui se passe en Israël mais il a rappelé que lui ne s’est jamais permis de donner son opinion sur les événements internes à un autre pays. Il a déclaré que ceux qui décident en Israël sont les élus, représentants du peuple.

Netanyahou a rappelé qu’aux Etats-Unis aussi existait un conflit entre la Cour suprême et l’autorité exécutive. ”Je ne souhaite pas réagir sur ce sujet mais lorsque cela se passe chez nous, tout le monde a son mot à dire. Il n’y a aucun problème, nous prenons nos décisions. Dans les Etats démocratiques souverains, le gouvernement élu par le peuple prend les décisions, c’est aussi le cas en Israël”.