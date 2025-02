A l’issue du cabinet de sécurité qui a traité de la décision du Hamas de suspendre les libérations d’otages jusqu’à nouvel ordre, le Premier ministre Netanyahou a prononcé une allocution.

Il a répété qu’il avait ordonné à Tsahal de renforcer sa présence dans et autour de la Bande de Gaza.

Le Premier ministre a cependant laissé une porte de sortie au Hamas et a indiqué: »Si le Hamas ne restitue pas les otages avant samedi midi, nous reprendrons les combats avec force jusqu’à la capitulation du Hamas ».

Par la suite, une précision a été apportée aux propos de Netanyahou: par »les otages », le Premier ministre entend les 9 otages vivants dont la libération est exigée dans les prochains, en vertu de la première phase de l’accord. Sur les 17 otages qui doivent être libérés lors de cette phase, 8 sont morts.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a contesté cette décision et appelle à adopter la proposition de Trump qui parlait de libérer tous les otages jusqu’à samedi midi: »Si tous les otages ne sont pas libérés d’ici à samedi midi, alors il n’y aura plus d’électricité, plus d’eau, plus d’essence, plus d’aide humanitaire, uniquement le feu et les cendres. Il faudra conquérir la totalité de la Bande de Gaza, faire sortir tous les Gazaouis de la Bande de Gaza et poursuivre le plan Trump, il faudra prendre du terrain et appliquer notre souveraineté dessus parce que l’ennemi doit comprendre qu’il paiera un lourd prix », souhaite Smotrich.

Tsahal a annoncé que le renforcement des troupes dans et autour de la Bande de Gaza a commencé. Des réservistes ont été mobilisés à cet effet.