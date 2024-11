Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, et son ministre de la Défense, Israël Katz, se sont rendus aujourd’hui (mardi) dans la Bande de Gaza, sur l’axe Netsarim avec le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, et le chef du Shabak, Ronen Bar.

”Le Hamas ne contrôlera plus la Bande de Gaza”, a déclaré Netanyahou, ”Nous éliminons ses capacités militaires de manière impressionnante. Nous passons désormais à l’élimination de ses capacités politiques. Le Hamas ne sera plus à Gaza. Nous faisons des efforts ici et ailleurs pour nos otages et pour les ramener. Nous n’abandonnerons pas. Nous continuons jusqu’à ce que nous ayons atteint tout le monde, ceux qui sont encore en vie et ceux qui ne le sont plus. Je veux dire à ceux qui détiennent nos otages: ceux qui oseront leur faire du mal seront tués. Nous les poursuivrons, nous les atteindrons. Ceux qui veulent sortir de cette impasse: toute personne qui nous rendra un otage, pourra sortir en toute sécurité de la Bande de Gaza avec sa famille. Nous donnerons 5 millions de dollars par otage. Le choix est entre vos mains”.