Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sara se sont envolés ce matin pour les Etats-Unis à bord du ”Knaf Tsion”, l’avion officiel du Premier ministre qui effectue son premier trajet.

Le Premier ministre emmène avec lui Noa Argamani, ancienne otage du Hamas et son père Yaakov mais aussi Shely Shem Tov, la mère d’Omer, toujours otage à Gaza et Ayelet Samerano, la mère de Yonatan, dont la dépouille est aux mains du Hamas à Gaza.

Itzik Bonzel et Yeoshoua Shani, dont les fils sont tombés au combat dans la Bande de Gaza font aussi partie de la délégation.

Avant de monter dans l’avion, le Premier ministre a déclaré: “Je pars ce matin pour un voyage très important aux États-Unis. À l’heure où Israël se bat sur sept fronts et où règne une grande incertitude politique à Washington, je m’adresserai pour la quatrième fois aux deux chambres du Congrès en tant que Premier ministre d’Israël. Je m’efforcerai d’ancrer le soutien bipartisan qui est si important pour Israël. Et je dirai à mes amis des deux côtés de la carte politique que, quel que soit le choix du peuple américain comme prochain président, Israël reste l’allié le plus important et solide des Etats-Unis au Moyen-Orient.

J’ai l’intention de rencontrer le président Biden, que je connais depuis plus de 40 ans. Ce sera l’occasion de le remercier pour ce qu’il a fait pour Israël pendant la guerre et au cours de sa longue et brillante carrière publique en tant que sénateur, vice-président et président.

Ce sera également l’occasion de discuter avec lui de la manière de faire avancer, dans les mois critiques à venir, les objectifs importants pour nos deux pays : obtenir la libération de tous nos otages, vaincre le Hamas, affronter l’axe terroriste de l’Iran et ses mandataires, et veiller à ce que tous les citoyens israéliens rentrent sains et saufs dans leurs foyers au nord et au sud.

En cette période de guerre et d’incertitude, il est important que les ennemis d’Israël sachent que l’Amérique et Israël sont solidaires aujourd’hui, demain et toujours”.