Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu ce samedi soir avec des membres de la famille d’Idan Alexander, l’otage captif du Hamas à Gaza qui est apparu dans une vidéo diffusée par l’organisation terroriste. Netanyahou a déclaré qu’il percevait l’angoisse qu’éprouvaient Idan, les autres otages et leurs familles, et a assuré qu’Israël œuvrait avec détermination et de toutes les manières possibles pour le ramener à la maison, avec toutes les personnes enlevées qui se trouvaient encore entre les mains de l’ennemi.

Le conseil des familles des otages a réagi dans un communiqué en indiquant : « Ce témoignage filmé est une preuve concluante de toutes les déclarations et rumeurs – il y a des personnes enlevées vivantes et elles souffrent. Beaucoup! Nous sommes leur seul espoir ! Rejoignez-nous ce soir pour un rassemblement sur la Place des Otages à Tel Aviv et dans tout le pays. Venez et faites entendre votre voix pour les ramener, avec l’appel d’Idan ».

Il a ajouté : « Les services de sécurité ont accompli des progrès significatifs dans les combats à Gaza, et l’infrastructure du Hamas a été réduite en cendres. Haniyeh, Deif et Sinwar ont été éliminés. Le Hamas ne sera pas vaincu tant qu’il retiendra ne serait-ce qu’une seule personne enlevée entre ses mains, vivante ou non. Il n’y aura pas de victoire tant que les 101 personnes enlevées ne seront pas ramenées à la maison pour que ceux qui sont encore vivants puissent se rétablir et que ceux qui ne sont plus en vie puissent être enterrés dans leur pays ».

